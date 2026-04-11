«Балтика» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Калининграде

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Балтика» — «Пари НН».

Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.25.

«Закрывает программу субботних встреч в РПЛ матч в Калининграде, где «Балтика» сыграет против «Пари НН». По-прежнему «Балтика» без своего главного тренера Андрея Талалаева: у него и проблемы со здоровьем, и дисквалификация. В домашних матчах «Балтика» хороша: она вообще редко от кого пропускает и редко кого отпускает. Но два мяча, пропущенные от Махачкалы, и общий, так скажем, фон и игра «Балтики» — они как будто бы не внушают определённой уверенности, что «Балтика» с этим «Нижним Новгородом» разберётся.

Да, «Нижний» в последних двух матчах уступил в чемпионате, ничего не забив. Было и 0:5 в Краснодаре, и 0:1 дома от «Ростова», причём практически без вариантов. Но наверняка что-то интересное и что-то содержательное Шпилевский на эту игру придумает.

Я думаю, что «Балтика» будет раскачивать соперника, будет к нему присматриваться, потому что «Пари НН» игру чуть перестроил в весеннем отрезке. Но во втором тайме физическая мощь и готовность «Балтики» вполне могут сказаться.

Тут я бы рассмотрел два варианта. Первый — «индивидуальный тотал «Балтики» во втором тайме больше, чем в первом». Второй, один из моих любимых, «2-й тайм результативнее 1-го тайма» за хороший коэффициент 2.25. Мне кажется, первый тайм получится очень тесным и плотным, а во втором, когда футболисты подустанут, соответственно, и возрастёт количество ошибок, голы могут быть. Поэтому ориентируюсь, что основные голевые свершения в этом матче должны произойти во втором тайме. Это как основной вариант», — приводит слова Генича «РБ Спорт».