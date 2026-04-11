«Крылья Советов» — «Ахмат»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Самаре

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Ахмат».

Ставка: ТМ 0.5 в первом тайме за 2.61.

«Сразу обратимся к статистике. «Ахмат» в 2026 году провёл пять игр. Три игры были на своём стадионе, в которых было одержано две победы и одно поражение в последнем туре — с ЦСКА 1:0, с «Ростовом» 1:0 и с «Краснодаром» 0:1. А также два матча на выезде — с «Локо» 2:2 и с «Акроном» 1:1.

«Ахмат» не только очень хорошо поработал на тренировочных полях в зимнюю паузу, клуб здорово сработал и за их пределами, совершив два удачных, на сегодняшний день, трансфера. Пришедшие центральный полузащитник Пряхин из «Балтики» и центральный защитник Саке из Македонии играют постоянно в стартовом составе (с «Краснодаром» Пряхин не играл из-за перебора ЖК).

«Ахмат» провёл на выезде 11 матчей, последняя и пока единственная победа была одержана в сентябре прошлого года в 9-м туре — был обыгран «Пари НН» 2:1. В общей сложности одна победа, пять ничейных результатов и три поражения. У «КС» всё намного печальнее. Тренера уволили, из Кубка России вылетели (три дня назад дома проиграли ЦСКА 2:5), а также два очка в запасе от вылета в Первую лигу.

В этом матче хозяева точно не выиграют. «Ахмат» с форой (0) — это самый лёгкий, по моему мнению, прогноз. А я выбираю другой отличный вариант — в первом тайме голов мы не увидим. Предполагаю повторение сценария матча хозяев против «Рубина» 22 марта (0:0). Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».