«Металлург» Магнитогорск — «Торпедо»: ставка Владимира Крикунова на матч Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Металлург» Магнитогорск – «Торпедо».
Ставка: ТБ 5 за 1.90.
«В первом матче серии фаворит сыграл намного хуже, чем ожидалось. А торпедовцы выдали максимум самоотдачи и эффективности в атаке. И всё равно результат оказался в пользу команды Разина. Разница в классе между соперниками слишком велика, чтобы можно было рассчитывать на сенсацию хотя бы в одной встрече. Даже позволив гостям отыграться с 0:2, а потом ведя с минимальной разницей, «Металлург» без особых проблем одержал победу.
Сейчас получившая прививку от самоуверенности «Магнитка» настроится всерьёз – и, скорее всего, победит с приличной разницей в счёте. Как минимум «+3». Заброшенных шайб тоже будет много – что во всей серии, что в предстоящей игре. Зрители точно увидят больше пяти голов в этот вечер», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».
