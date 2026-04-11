«Арсенал» — «Борнмут»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

«Арсенал» — «Борнмут»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ
Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Арсенал» — «Борнмут».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.22.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
11 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
«Ну конечно, тут «Арсенал» — на все 100 процентов фаворит в этом матче, тем более они играют дома. Плюс «Арсенал» понимает ситуацию в таблице: отрыв от «Сити» составляет девять очков, но команда всё ещё в гонке за чемпионство, так как имеет матч в запасе. Поэтому «Арсеналу» эту игру никак нельзя терять, даже ничья не рассматривается — только три очка. Тем более следующий тур — как раз выезд к «Сити», и перед таким матчем дома против «Борнмута» нельзя допускать осечку.

При этом легко не будет. «Борнмут» — команда крепкая, середнячок, который умеет забивать и создавать моменты. Они активно играют впереди, много двигаются, могут создавать давление и навязывать борьбу. Плюс ещё и по личным встречам — они довольно неплохо играют против «Арсенала», поэтому лёгкой игры точно не будет и «Арсеналу» придётся играть внимательно.

Но за счёт класса и уровня игроков «Арсенал» всё равно должен дожимать такие матчи. Плюс команда сейчас на хорошем ходу: они выиграли в Лиге чемпионов, есть уверенность и результат. И дома «Арсенал» в чемпионате очень тяжело остановить. Поэтому я думаю, что они обыграют соперника с разницей в два мяча и возьмут важные три очка перед игрой с «Сити», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

