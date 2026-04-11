«Динамо» Минск — «Ак Барс»: ставка Владимира Крикунова на игру Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Динамо» Минск – «Ак Барс».
Ставка: победа «Динамо» и ТМ 5.5 за 3.20.
«Длинные паузы динамовцам противопоказаны. Ещё в регулярке они тяжелее чуть ли не всех остальных фаворитов вкатывались в боевую форму после перерывов. Вот и в плей-офф случилось то же самое. В первом матче серии было видно, что за 10 дней хозяева сильно растеряли игровой тонус. В итоге «Ак Барс» без особых проблем и нервов засушил игру.
Вряд ли такое прокатит у казанцев во второй раз. Команда Квартальнова точно будет энергичнее и опаснее. И придумает, как быстро переходить из обороны в атаку при насыщенной средней зоне. За минчан будут и более высокие командные скорости, и эмоции родной арены. Скорее всего, они сумеют сравнять счёт в серии. Тем более что у казанцев главные звёзды не забивают и маловато создают у чужих ворот. Минимальная победа «Динамо» с тоталом меньше 5 шайб», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».
- 11 апреля 2026
