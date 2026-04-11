«Барселона» — «Эспаньол»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Барселона» — «Эспаньол».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.85.

Испания — Примера . 31-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
1:0 Ф. Торрес – 9'     2:0 Ф. Торрес – 25'    

«Барселоне» практически не нужно прилагать каких-то серьёзных усилий для того, что выиграть очередной чемпионский титул. Главный соперник «Барсы» мадридский «Реал» продолжает терять очки. На этот раз команда оступилась в игре с «Жироной», причём на своём поле. Это уже четвёртый матч из семи последних, где мадридцы недобирают очков. «Барса» нынче опережает «Реал» на шесть очков и имеет в активе одну игру в запасе. Ту самую, с «Эспаньолом» — одним из самых удобных для себя соперников.

Сложно представить, что может помешать каталонцам выиграть очередной чемпионский титул. Причём нет сомнений, что произойдёт это досрочно, за несколько туров до финиша. Даже вполне возможно, что после домашней игры 35-го тура с «Реалом», которая состоится 10 мая. Вот это будет праздник в Барселоне!

«Эспаньол» в Барселоне не побеждал давно и сейчас это тоже не случится. По крайней мере, я в такой исход не верю. В четырёх последних очных матчах «Барселона» побеждала с разницей в два гола — однажды дома и трижды в гостях. В чемпионате Испании «Эспаньол» занимает 10-е место, и последняя победа датирована 22 декабря… С тех пор прошло уже 15 туров, и в них команда восемь раз уступила и семь раз сыграла вничью.

Все расклады ведут к тому, что «Барселона» победит, и не в один гол. Рискнём и поставим на победу «Барсы» и с форой (-1.5)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

