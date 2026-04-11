«Балтика» — «Пари НН»: прогноз Анатолия Синяева на встречу чемпионата России

Экс-арбитр Анатолий Синяев дал прогноз на матч «Балтика» — «Пари НН».

Ставка: ТБ 1.5 ЖК в 1-м тайме за 2.10.

«Судья матча Василий Казарцев в этом сезоне отработал девять встреч и показал в них 47 жёлтых карточек. В семи случаях он пробивал ТБ 3.5 ЖК за игру, в пяти — больше 4.5. Лишь в двух показал две и одну карточку. Что отличает Казарцева от многих судей РПЛ? Он чётко следует правилам игры, не откладывает показ жёлтых на вторые таймы. Если нарушение на карточку — даёт. Правда, два матча выбиваются, когда он просто не давал карточки. Впрочем, от карточек в первом тайме это не страхует. В девяти играх он показал 18 ЖК в первых таймах — довольно высокий показатель. И ещё не было игры, когда бы счёт по жёлтым в первом тайме был 0:0.

А играют-то между собой самые грубые команды РПЛ. «Балтика» получила в 23 турах 69 жёлтых, «Пари НН» — 54. И уверен, что не будет игры в одну калитку или матча без борьбы. Калининградцы всего в одном очке от заветной тройки, а «Пари НН» преодолел кризис осени и набрал за последние туры много очков. От спасительной строчки два очка, а «Оренбург» из зоны вылета — в одном. А если набрать три очка, то можно вообще забраться на 11-е место. И потенциал у Нижнего Новгорода есть.

После возобновления сезона в матчах «Балтики» пробивается ТБ 1.5 ЖК в первых таймах в четырёх играх из шести. Новгородцы в этом плане подводят — тотал не пробивали, но матч в Калининграде и судья — Казарцев. Это может многое поменять. Так что жду здесь минимум две ЖК до перерыва», — приводит слова Синяева «Ставка ТВ».