Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «Эспаньол»: прогноз Семёна Зигаева на игру Примеры

«Барселона» — «Эспаньол»: прогноз Семёна Зигаева на игру Примеры
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Барселона» — «Эспаньол».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.78.

Испания — Примера . 31-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Эспаньол
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселона» на этой неделе встречалась с мадридским «Атлетико», и это был их второй матч за несколько дней. В минувшие выходные команды играли в Мадриде и в концовке первого тайма обменялись голами, а также хозяева остались в меньшинстве. После перерыва «Барселона» доминировала, а Роберт Левандовски забил победный мяч. На этой неделе был уже матч в рамках Лиги чемпионов, который прошёл в Каталонии. В конце первого тайма вновь удаление, но на сей раз Пау Кубарси оставил хозяев вдесятером, а Альварес забил со штрафного. Второй тайм вновь «Барселона» провела мощно, но пропустила второй, и теперь придётся совершать чудо в Мадриде.

«Эспаньол» до 2026 года играл здорово, команда Маноло Гонсалеса шла в лидерах, и казалось, что это явный претендент на еврокубки. Но после зимней паузы «Эспаньол» словно подменили, позади уже 13 матчей в этом году, и ни одной победы: пять ничьих и восемь поражений. В прошлом туре коллектив Маноло играл против «Бетиса» в гостях, и встреча завершилась 0:0. Теперь «Эспаньол» уже 10-й, но до еврокубковой зоны шесть очков, а может, и три, если «Атлетико» выиграет Кубок Короля в следующие выходные.

Нас ждёт дерби, но обе команды к нему подходят в разном состоянии. «Эспаньол» не может победить с середины декабря, а «Барселона» лидирует в чемпионате Испании. При этом команда Ханси Флика имеет отрыв от «Реала» в семь очков, но важнее, что на следующей неделе ответный матч в Лиге чемпионов, и вряд ли хозяева выйдут максимально в основном составе. Плюс «Барселона» часто играет авантюрно, поэтому жду много голов в этой встрече», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

«Барселона» — «Эспаньол». Выдохнуть после «Атлетико»
«Барселона» — «Эспаньол». Выдохнуть после «Атлетико»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android