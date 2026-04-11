«Барселона» — «Эспаньол»: прогноз Семёна Зигаева на игру Примеры

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Барселона» — «Эспаньол».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.78.

«Барселона» на этой неделе встречалась с мадридским «Атлетико», и это был их второй матч за несколько дней. В минувшие выходные команды играли в Мадриде и в концовке первого тайма обменялись голами, а также хозяева остались в меньшинстве. После перерыва «Барселона» доминировала, а Роберт Левандовски забил победный мяч. На этой неделе был уже матч в рамках Лиги чемпионов, который прошёл в Каталонии. В конце первого тайма вновь удаление, но на сей раз Пау Кубарси оставил хозяев вдесятером, а Альварес забил со штрафного. Второй тайм вновь «Барселона» провела мощно, но пропустила второй, и теперь придётся совершать чудо в Мадриде.

«Эспаньол» до 2026 года играл здорово, команда Маноло Гонсалеса шла в лидерах, и казалось, что это явный претендент на еврокубки. Но после зимней паузы «Эспаньол» словно подменили, позади уже 13 матчей в этом году, и ни одной победы: пять ничьих и восемь поражений. В прошлом туре коллектив Маноло играл против «Бетиса» в гостях, и встреча завершилась 0:0. Теперь «Эспаньол» уже 10-й, но до еврокубковой зоны шесть очков, а может, и три, если «Атлетико» выиграет Кубок Короля в следующие выходные.

Нас ждёт дерби, но обе команды к нему подходят в разном состоянии. «Эспаньол» не может победить с середины декабря, а «Барселона» лидирует в чемпионате Испании. При этом команда Ханси Флика имеет отрыв от «Реала» в семь очков, но важнее, что на следующей неделе ответный матч в Лиге чемпионов, и вряд ли хозяева выйдут максимально в основном составе. Плюс «Барселона» часто играет авантюрно, поэтому жду много голов в этой встрече», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».