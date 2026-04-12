Стал известен фаворит матча «Зенит» — «Краснодар»

12 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.80, а победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 4.72. Ничейный исход можно найти в линии за 3.73.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.