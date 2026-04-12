Названы шансы «Спартака» обыграть «Ростов» после победы над «Зенитом»

12 апреля состоится матч 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак». Игра пройдёт в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене», стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

В предыдущей игре «Спартак» прошёл «Зенит» в серии пенальти в Кубке России.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 3.30, в то время как победа «Спартака» оценивается коэффициентом 2.15. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

При этом аналитики не ждут слишком высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.97. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.