Букмекеры оценили шансы «Комо» отобрать очки у «Интера»

12 апреля в матче 32-го тура чемпионата Италии встретятся «Комо» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 2.30. Победа «Комо» оценивается коэффициентом 3.22. Ничейный исход можно найти в линии за 3.44.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.89.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68. Гол в каждом тайме доступен за 1.78.