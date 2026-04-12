ЦСКА — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч ЦСКА — «Сочи».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-2) за 2.12.

«Воскресная программа встреч в РПЛ откроется матчем в Москве: ЦСКА будет принимать явного аутсайдера «Сочи». И ЦСКА вроде сейчас на ходу. Армейцы и три забили в ворота Махачкалы, и выиграли свой матч в Кубке уверенно 5:2, и в чемпионате два мяча забили «Акрону» на выезде. Наконец-то начал забивать Лусиано Гонду — четыре мяча в последних двух матчах. Но всё равно уязвимые места в игре армейцев присутствуют, но это было видно в выездных матчах. Сейчас посмотрим, что будет дома.

ЦСКА — команда бегущая, команда, здорово комбинирующая, это и так всем понятно, это и так на виду. Но вот не будет ли у армейцев недооценки соперника в этом матче?

«Сочи» — команда нефартовая. Прямо видно, как сейчас сочинцам не везёт во многих матчах. Вроде и стараются, и пыжатся, но не забивают убойные моменты. Учитывая, что Игорю Акинфееву стукнуло на неделе 40 лет, а мы все знаем прекрасно, как Игорь Владимирович любит сухие матчи, армейцам надо сделать всё возможное и невозможное, чтобы постараться не пропустить от «Сочи» в этой игре и таким образом поздравить своего капитана с юбилеем.

Победа ЦСКА всухую идет за очень скромный коэффициент. Поэтому я бы рассмотрел вариант на голы ЦСКА в обоих таймах за 1.8. И также рассмотрел бы вариант с хорошим коэффициентом выше двойки «победа ЦСКА с форой (-2)». В случае чего может быть расход, если выиграют в два мяча. Но тут, по-моему, всё очевидно. «Сочи» уже откровенно доигрывает этот сезон, а ЦСКА очки нужны позарез, чтобы зацепиться за призовую тройку. Так что два варианта на выбор», — приводит слова Генича «РБ Спорт».