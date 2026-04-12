«Локомотив» — «Динамо» Мх: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Москве

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» Мх.

Ставка: «Динамо» забьёт ровно 1 гол за 2.55.

Российская Премьер-лига. 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Динамо Мх
«Московский «Локомотив» сыграет против махачкалинского «Динамо» в этом туре. Вадим Евсеев против «Локомотива». Как-то Евсеев приезжал уже в Москву, будучи тренером пермского «Амкара», и тогда наказывал «Локомотив». Но то были давние, лохматые года. Сейчас Махачкала очень неплохо выглядела в игре с «Балтикой». Прям какой-то правильный кураж поймал Гамид Агаларов — забил два мяча, был гиперактивен, за многие мячи зацепился, много неприятностей обороне «Балтики» доставил. Нечто похожее я жду от Махачкалы в матче против «Локомотива».

Не скажешь, что у «Локомотива» в целом супернадёжная оборона, он достаточно много пропускает, пропускает практически в каждом матче. Плюс против такого соперника, как Махачкала, очень неуступчивого, очень вязкого, «Локомотиву» дома будет очень сложно. Может быть, «Локомотив» выиграет, может быть, и нет, но вот я на предыдущий тур давал прогноз, что Махачкала забьёт ровно 1 гол, и был близок к проходу, если бы не этот пенальти, реализованный Агаларовым.

У «Локомотива» не сыграет Морозов из-за дисквалификации, не сыграет Воробьёв, но, окей, появится Комличенко, сыграет Ньямси. Но не верю я, что «Локомотив» не пропустит от этого махачкалинского «Динамо». Махачкала действительно достаточно агрессивно играет, и в выездных матчах при Евсееве весной сейчас это заметно.

«Обе забьют» можно рассмотреть, можно рассмотреть вариант победы «Локомотива» через «обе забьют». Но я остановлюсь на варианте «Махачкала забьёт ровно 1 гол». Мне прям нравится это предложение за коэффициент 2.55.

Тут думайте сами, решайте сами. Мне кажется, всухую точно этот матч не пройдёт, верю в атаку Махачкалы, верю в гол Агаларова, или неважно кого, но что этот гол будет единственным от гостей в этой паре», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

