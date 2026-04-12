«Ростов» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Ростов» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Московский «Спартак» после успеха в Санкт-Петербурге и выхода в финал Пути регионов Кубка России сыграет матч чемпионата c «Ростовом». «Ростов» наконец-то снял определённое весеннее проклятие и одержал важную победу в предыдущем туре в Нижнем Новгороде. И хороший футбол в целом «Ростов» продемонстрировал, типичный для себя. Было много длинных передач, много борьбы, в итоге Роналдо забил победный мяч. В обороне сыграли достаточно надёжно, не так много моментов позволили создать «Нижнему» в предыдущей игре. Со «Спартаком», конечно, будет сложнее.

Но «Ростов» может и умеет соперника затаскивать в комфортные для себя условия. Да, не будет Голенкова, он пропускает матч из-за дисквалификации, но есть Сулейманов, есть Шамонин, которые могут немало проблем обороне «Спартака» доставить. И плюс спартаковцы выплеснули очень много эмоций в последних двух играх — с «Локомотивом» и «Зенитом». Возможно, этих эмоций «Спартаку» и не хватит в Ростове. Да, будет хорошая поддержка болельщиков в Ростовской области, очень много болельщиков красно-белых, отличная будет явка. Но вот в этом футболе, боюсь, москвичи могут не преуспеть.

Здесь жду обмен забитыми мячами. Прогнозировать чью-либо победу не берусь. А вот то, что «Ростов» своим футболом может доставить неприятности «Спартаку» и огорчить Максименко, ростовчанина, кстати, вполне допускаю. Вариант «обе забьют» за 1.80 на матч «Ростов» — «Спартак» — неплохое предложение», — приводит слова Генича «РБ Спорт».