«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на центральный матч тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.30.

«Команды подходят к этому матчу примерно на тех же позициях, что и начинали весенний отрезок: «Краснодар» — лидер (52 очка), у «Зенита» 51 очко. Многие считают, что это прямо чемпионский матч. Скорее всего, нет. Выиграет «Краснодар» — оторвётся на четыре очка, и это станет даже не шагом, а прыжком ко второму чемпионству кряду. Выиграет «Зенит» — будет опережать «Краснодар» на два очка, но у петербуржцев по календарю есть матчи, где они могут потерять очки, как, например, выезд в Москву на игру с ЦСКА.

В прошлом сезоне, когда было нужно, «Зенит» собрался и обыграл «Краснодар» со счётом 4:1. Сейчас редкий матч можно вспомнить, когда петербургский клуб был в полном порядке. Пожалуй, только в Москве с «Динамо», а во всех остальных встречах — какое-то ватокатание. Как-то тяжело выглядит «Зенит».

«Краснодар», обладая очень узкой скамейкой и неглубоким подбором игроков, где-то начинает задыхаться. Особенно после матчей сборных мы видели, как тяжело было краснодарцам в Грозном, как непросто сложился выездной кубковый матч с «Динамо». Главное, чтобы «быки» не приехали играть на ничью. Увезти три очка из Петербурга «Краснодару» будет неимоверно сложно, но не проиграть гости там точно в состоянии.

Поэтому самым очевидным вариантом на этот матч мне кажется ничья. Можно попробовать сыграть ставку «обе забьют». Мой прогноз — ничья. Ничья за 3.30. Я бы ещё рассмотрел вариант ничьей через «обе забьют». Даже за 5.80 рассмотрел бы вариант точного счёта 1:1 на эту встречу», — приводит слова Генича «РБ Спорт».