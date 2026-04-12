«Ростов» — «Спартак»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата России 12 апреля

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Ростов» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» с форой (0) за 1.60.

«Ростов» из пяти последних матчей чемпионата выиграл один. Зато какой! У принципиального соперника в борьбе за выживание — команды «Пари НН». Причём победа была добыта на поле соперника, что вдвойне ценно и важно. Ведь при равенстве очков личные встречи будут иметь важнейшее значение. Победа в прошлые выходные позволила ростовчанам оторваться от опасной зоны. Ближайший соперник, «Спартак», бесспорно, гораздо серьёзнее.

Красно-белые прибыли в Ростов в отличном настроении после победы над «Зенитом», в Санкт-Петербурге в матче полуфинала Кубка России. В прошлые выходные спартаковцы на своем поле одолели «Локомотив» (2:1), а до этого ещё выиграли два матча у «Динамо» и «Оренбурга», не позволив ни тем ни другим ни разу поразить свои ворота. В общем, «Спартак» находится в весьма неплохой форме. Москвичам терять очки никак нельзя, иначе они не смогут побороться за бронзу чемпионата. Слишком велика конкуренция, и каждое очко буквально на вес золота. За третье место вместе со «Спартаком» ведут борьбу «Локомотив», «Балтика» и ЦСКА. «Ростову», кстати, тоже очки терять нежелательно, иначе концовка чемпионата может быть весьма нервной.

В такой ситуации самый закономерный исход матча — ничья. Но я не буду рисковать и напрямую предсказывать ничью, а поставлю на победу «Спартака» с форой (0). Всё же считаю, что у москвичей мотивация гораздо выше, и, учитывая их нынешнюю форму, думаю, они добьются положительного для себя исхода», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».