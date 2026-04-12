«Ростов» — «Спартак»: прогноз Романа Павлюченко на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Ростов» — «Спартак».

«Ростов», конечно, сейчас испытывает определённые проблемы, команда находится внизу таблицы. По составу и качеству футболистов «Спартак», безусловно, их превосходит. Плюс «Спартак» сейчас на хорошем ходу: последние победные матчи с «Локомотивом» и «Зенитом» в Кубке это показывают. Команда выглядит уверенно, есть результат и эмоции. Поэтому в Ростов они едут фаворитами, и это логично.

Но при этом выезд будет непростой. «Ростов» дома — это всегда тяжёлая история: полный стадион, давление, команда будет биться, прессинговать и стараться зацепиться. Против «Спартака» всегда особый настрой, поэтому лёгкой прогулки точно не будет. Если «Спартак» возьмёт мяч под контроль и будет играть в свой футбол, тогда, конечно, преимущество будет на их стороне, но многое будет зависеть именно от настроя.

Плюс надо учитывать, что «Спартак» — команда нестабильная: могут обыграть сильных соперников, а потом потерять очки там, где не должны. Но сейчас у них хорошая серия, хорошее состояние — и психологическое, и физическое. Поэтому я думаю, что в этом матче «Спартак» всё-таки дожмёт и возьмёт три очка. Не думаю, что будет много голов — скорее всего, тяжёлая и, вероятно, минимальная победа», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».