Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ростов» — «Спартак»: прогноз Романа Павлюченко на игру чемпионата России

Комментарии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Ростов» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.13.

Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов», конечно, сейчас испытывает определённые проблемы, команда находится внизу таблицы. По составу и качеству футболистов «Спартак», безусловно, их превосходит. Плюс «Спартак» сейчас на хорошем ходу: последние победные матчи с «Локомотивом» и «Зенитом» в Кубке это показывают. Команда выглядит уверенно, есть результат и эмоции. Поэтому в Ростов они едут фаворитами, и это логично.

Но при этом выезд будет непростой. «Ростов» дома — это всегда тяжёлая история: полный стадион, давление, команда будет биться, прессинговать и стараться зацепиться. Против «Спартака» всегда особый настрой, поэтому лёгкой прогулки точно не будет. Если «Спартак» возьмёт мяч под контроль и будет играть в свой футбол, тогда, конечно, преимущество будет на их стороне, но многое будет зависеть именно от настроя.

Плюс надо учитывать, что «Спартак» — команда нестабильная: могут обыграть сильных соперников, а потом потерять очки там, где не должны. Но сейчас у них хорошая серия, хорошее состояние — и психологическое, и физическое. Поэтому я думаю, что в этом матче «Спартак» всё-таки дожмёт и возьмёт три очка. Не думаю, что будет много голов — скорее всего, тяжёлая и, вероятно, минимальная победа», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android