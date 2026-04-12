Скидки
Реклама
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Романа Гутцайта на игру РПЛ 12 апреля

Комментарии

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: обе забьют — нет за 1.89.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Центральный матч не только ближайшего тура, но и всей весенней части сезона: прямо сейчас именно «Краснодар» и «Зенит» ведут борьбу за чемпионство и между ними всего одно очко. «Зенит» играет дома и в случае победы может выйти на первое место, чего по итогам тура с учётом всех матчей пока ещё не происходило.

«Краснодар» при Мураде Мусаеве в 2026 году выглядит очень сбалансированно: в последних четырёх официальных матчах команда не пропускает, в том числе сыграла 0:0 с московским «Динамо» в Кубке. «Зенит» также проводил кубковую встречу на неделе — принципиальный матч со «Спартаком», где основное время завершилось без голов, а в серии пенальти сильнее оказались москвичи. При этом у петербуржцев была ротация, и против «Краснодара» ожидается более оптимальный состав. Приоритет очевиден — вернуть чемпионство в Санкт-Петербург.

Если говорить по игре, «Краснодар» в последних матчах выглядит чуть более цельно, но фактор домашнего поля и опыт «Зенита» здесь нельзя игнорировать. Команда Сергея Семака наверняка будет действовать первым номером, плюс в хорошей форме находится Соболев, который стабильно забивает после рестарта сезона.

Но с учётом статуса матча и его значимости в борьбе за титул вряд ли стоит ждать открытого футбола. Скорее, это будет осторожная и напряжённая игра с высокой ценой ошибки и без большого количества голевых моментов. И вряд ли обе команды здесь смогут отличиться», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android