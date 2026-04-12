«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Александра Мостового на встречу РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: победа «Зенита» за 2.09.

«Ну что, думаю, что это самая главная игра чемпионата. Причём главная она и для «Зенита», и для «Краснодара», потому что именно здесь во многом может определиться дальнейший расклад в борьбе за первое место. Да, впереди ещё есть туры, но мы уже видели в прошлом сезоне, как такие матчи становятся ключевыми. Тогда тоже многое решалось в очных встречах, и сейчас ситуация во многом похожая.

Я вижу «Зенит» фаворитом, несмотря на вылет из Кубка и поражение по пенальти от «Спартака». Но «Спартак» — это одно, а «Краснодар» — совсем другое. Здесь многое будет зависеть от того, как сыграет Кордоба. Если «Зенит» сможет его нейтрализовать и реализовать свои моменты, а они у них точно будут, потому что по уровню это одна из сильнейших команд, то преимущество будет на их стороне.

Плюс не стоит забывать, что «Зенит» сейчас в ситуации, когда нужно реагировать на неудачу. К ним приезжает прямой конкурент, и это дополнительная мотивация. Скамейка позволяет варьировать состав, совершать ротацию, и я думаю, что здесь уже выйдет максимально основной вариант. Поэтому считаю, что «Зенит» будет ближе к победе и, скорее всего, заберёт этот матч», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».