Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Александра Мостового на встречу РПЛ

Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: победа «Зенита» за 2.09.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ну что, думаю, что это самая главная игра чемпионата. Причём главная она и для «Зенита», и для «Краснодара», потому что именно здесь во многом может определиться дальнейший расклад в борьбе за первое место. Да, впереди ещё есть туры, но мы уже видели в прошлом сезоне, как такие матчи становятся ключевыми. Тогда тоже многое решалось в очных встречах, и сейчас ситуация во многом похожая.

Я вижу «Зенит» фаворитом, несмотря на вылет из Кубка и поражение по пенальти от «Спартака». Но «Спартак» — это одно, а «Краснодар» — совсем другое. Здесь многое будет зависеть от того, как сыграет Кордоба. Если «Зенит» сможет его нейтрализовать и реализовать свои моменты, а они у них точно будут, потому что по уровню это одна из сильнейших команд, то преимущество будет на их стороне.

Плюс не стоит забывать, что «Зенит» сейчас в ситуации, когда нужно реагировать на неудачу. К ним приезжает прямой конкурент, и это дополнительная мотивация. Скамейка позволяет варьировать состав, совершать ротацию, и я думаю, что здесь уже выйдет максимально основной вариант. Поэтому считаю, что «Зенит» будет ближе к победе и, скорее всего, заберёт этот матч», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Матч сезона «Зенит» — «Краснодар»: кто в России всех сильнее
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android