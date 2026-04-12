«Челси» — «Манчестер Сити»: ставка Игоря Семшова на матч АПЛ

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.08.

«Поражение «Арсенала» накануне оставляет шансы «Манчестер Сити» догнать лондонский клуб. Но для этого нужно самим действовать без ошибок, побеждая в каждом туре. Впереди, кстати, очная встреча между двумя первыми командами, которая, в свою очередь, может расставить все точки над «i». Матч между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» состоится в следующее воскресенье.

Пока же все мысли представителей «Манчестер Сити» наверняка только о матче предстоящего тура с «Челси». Сразу скажу, что с «Челси» футболисты «Манчестер Сити» играют очень даже неплохо. Если взять статистику 10 последних очных встреч, «Челси» в них не выиграл ни разу — семь побед «горожан» и две ничьих.

В матче первого круга была зафиксирована ничья — 1:1. Этот ничейный исход прервал четырёхматчевую победную серию «Манчестер Сити». Несмотря на то что «Челси» идёт на шестом месте в чемпионате, команда переживает не лучшие времена. Лишь одна победа в шести последних турах и ни одного забитого мяча в двух последних играх с «Ньюкаслом» и «Эвертоном».

В общем, есть все предпосылки, что «Манчестер Сити» сможет увезти необходимые три очка. Мой прогноз — победа «Манчестер Сити». Может, даже не в один мяч», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».