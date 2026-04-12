Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Челси» — «Манчестер Сити»: ставка Игоря Семшова на матч АПЛ

Комментарии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.08.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
1-й тайм
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер

«Поражение «Арсенала» накануне оставляет шансы «Манчестер Сити» догнать лондонский клуб. Но для этого нужно самим действовать без ошибок, побеждая в каждом туре. Впереди, кстати, очная встреча между двумя первыми командами, которая, в свою очередь, может расставить все точки над «i». Матч между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» состоится в следующее воскресенье.

Пока же все мысли представителей «Манчестер Сити» наверняка только о матче предстоящего тура с «Челси». Сразу скажу, что с «Челси» футболисты «Манчестер Сити» играют очень даже неплохо. Если взять статистику 10 последних очных встреч, «Челси» в них не выиграл ни разу — семь побед «горожан» и две ничьих.

В матче первого круга была зафиксирована ничья — 1:1. Этот ничейный исход прервал четырёхматчевую победную серию «Манчестер Сити». Несмотря на то что «Челси» идёт на шестом месте в чемпионате, команда переживает не лучшие времена. Лишь одна победа в шести последних турах и ни одного забитого мяча в двух последних играх с «Ньюкаслом» и «Эвертоном».

В общем, есть все предпосылки, что «Манчестер Сити» сможет увезти необходимые три очка. Мой прогноз — победа «Манчестер Сити». Может, даже не в один мяч», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android