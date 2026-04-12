Матч-центр:
«Салават Юлаев» — «Локомотив»: ставка Владимира Крикунова на матч Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Салават Юлаев» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.04.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В ярославской части серии было забито всего три шайбы за шесть периодов. Но теперь хоккей должен стать более результативным. При родных трибунах «Салават» вряд ли сможет так же строго терпеть, откатываться и ловить шансы в контратаках. На эмоциях команда Козлова будет больше ходить вперёд. «Локомотив» точно не сможет оставить свои ворота в неприкосновенности – но при этом и получит дополнительный простор в атаке.

Так что взял бы тотал больше пяти шайб. А фаворитами, как и в предыдущих встречах, будут всё-таки чемпионы. В более открытом хоккее ещё сильнее скажется их превосходство в мастерстве и кубковом опыте. Да и проблемы вратарской бригады уфимцев на пользу хозяевам не пойдут. Наконец, много вопросов к качеству игры легионеров «Салавата». Берём уверенную победу ярославского клуба», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

