«Салават Юлаев» — «Локомотив»: ставка Владимира Крикунова на матч Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Салават Юлаев» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.04.

«В ярославской части серии было забито всего три шайбы за шесть периодов. Но теперь хоккей должен стать более результативным. При родных трибунах «Салават» вряд ли сможет так же строго терпеть, откатываться и ловить шансы в контратаках. На эмоциях команда Козлова будет больше ходить вперёд. «Локомотив» точно не сможет оставить свои ворота в неприкосновенности – но при этом и получит дополнительный простор в атаке.

Так что взял бы тотал больше пяти шайб. А фаворитами, как и в предыдущих встречах, будут всё-таки чемпионы. В более открытом хоккее ещё сильнее скажется их превосходство в мастерстве и кубковом опыте. Да и проблемы вратарской бригады уфимцев на пользу хозяевам не пойдут. Наконец, много вопросов к качеству игры легионеров «Салавата». Берём уверенную победу ярославского клуба», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».