ЦСКА — «Авангард»: ставка Владимира Крикунова на игру плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч ЦСКА – «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» и ТМ 5.5 за 3.60.

«Как бы грустно для московского болельщика это ни прозвучало, но после этого матча счёт в серии запросто может стать 0-3. Пока не видно, за счёт чего команда Никитина может переломить ход противостояния. «Авангард» в омских матчах удивил со знаком плюс. Даже когда ЦСКА включал свое фирменное агрессивное давление, «ястребы» показали, что ни в силовом хоккее, ни в скоростях они сопернику не уступают.

А когда команда не ломается под давлением, на первый план выходит фактор мастерства. Звёзд, способных сотворить момент или забить из неочевидной ситуации, в «Авангарде» куда больше. Армейцев же их нападение, как говорится, не тащит. Да и вратарь сибирского клуба Серебряков пока действует куда эффективнее своего визави Гамзина. В общем, на чужом льду «ястребам» будет даже удобнее закрыться по максимуму и ловить шанс в контратаках. Минимальная победа гостей с тоталом меньше 5 шайб», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».