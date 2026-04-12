Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Авангард»: прогноз Владимира Гучека на третий матч серии плей-офф КХЛ

ЦСКА — «Авангард»: прогноз Владимира Гучека на третий матч серии плей-офф КХЛ
Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч ЦСКА – «Авангард».

Ставка: ничья за 3.86.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В данном противостоянии пока омичи кажутся непреодолимой силой для московских армейцев. «Авангард» победил в первом матче за явным преимуществом не только по счёту, но и по всем остальным статистическим показателям. ЦСКА во втором матче стал выглядеть по-другому, но всё равно любой шанс использовать не получается. «Авангард» тут же после пропущенной шайбы от Ника Эберта заработал большинство и восстановил перевес в две шайбы на табло. Как будто команда Ги Буше пытается всеми силами опровергнуть тезис о том, что ЦСКА физически самая подготовленная команда Континентальной хоккейной лиги.

Омск пока что всецело переигрывает соперника по всем показателям. «Авангард» доказывает, что умеет в этом розыгрыше Кубка Гагарина добиваться побед в очень сложных матчах. Поэтому серию с нижнекамским «Нефтехимиком» оставляем за скобками, в ней омичи только втягивались, по сути, в другой турнир. Теперь «Авангард» представляет собой другой коллектив.

Есть полное ощущение, что страдания ЦСКА в атаке могут продолжиться. Но в этот раз за счёт силы воли любой команды Игоря Никитина ЦСКА, скорее всего, удастся дойти до дополнительного времени. Там может случится всякое, но в таком трудном противостоянии по-иному быть и не могло», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android