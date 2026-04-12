ЦСКА — «Авангард»: прогноз Владимира Гучека на третий матч серии плей-офф КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч ЦСКА – «Авангард».

Ставка: ничья за 3.86.

«В данном противостоянии пока омичи кажутся непреодолимой силой для московских армейцев. «Авангард» победил в первом матче за явным преимуществом не только по счёту, но и по всем остальным статистическим показателям. ЦСКА во втором матче стал выглядеть по-другому, но всё равно любой шанс использовать не получается. «Авангард» тут же после пропущенной шайбы от Ника Эберта заработал большинство и восстановил перевес в две шайбы на табло. Как будто команда Ги Буше пытается всеми силами опровергнуть тезис о том, что ЦСКА физически самая подготовленная команда Континентальной хоккейной лиги.

Омск пока что всецело переигрывает соперника по всем показателям. «Авангард» доказывает, что умеет в этом розыгрыше Кубка Гагарина добиваться побед в очень сложных матчах. Поэтому серию с нижнекамским «Нефтехимиком» оставляем за скобками, в ней омичи только втягивались, по сути, в другой турнир. Теперь «Авангард» представляет собой другой коллектив.

Есть полное ощущение, что страдания ЦСКА в атаке могут продолжиться. Но в этот раз за счёт силы воли любой команды Игоря Никитина ЦСКА, скорее всего, удастся дойти до дополнительного времени. Там может случится всякое, но в таком трудном противостоянии по-иному быть и не могло», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».