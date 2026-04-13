«Факел» — «Родина»: стал известен фаворит матча лидеров Первой лиги

13 апреля состоится матч 28-го тура Первой лиги «Факел» — «Родина». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу воронежского «Факела» предлагается с коэффициентом 2.42, а победа «Родины» оценивается коэффициентом 3.12. Ничейный исход можно найти в линии за 3.15.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.23. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.