Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Торпедо» сократить отставание от «Металлурга» в серии Кубка Гагарина

Комментарии

13 апреля в Нижнем Новгороде состоится третий матч серии второго раунда Кубка Гагарина, в котором сыграют «Торпедо» и «Металлург». Начало — в 19:00 мск. Счёт в серии 2-0 в пользу магнитогорцев.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.04, а шансы «Торпедо» по итогам 60 минут оценили в 3.40. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 3.80.

Аналитики считают «Магнитку» явным фаворитом в борьбе за выход в следующий раунд. Поставить на то, что серию выиграют магнитогорцы, можно за 1.01, а на команду Алексея Исакова предлагают коэффициент 18.00.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.20, тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.69.

Итоговая победа «Торпедо» доступна за 2.45, успех «Металлурга» с учётом ОТ идёт за 1.60.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android