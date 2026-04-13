Названы шансы «Торпедо» сократить отставание от «Металлурга» в серии Кубка Гагарина

13 апреля в Нижнем Новгороде состоится третий матч серии второго раунда Кубка Гагарина, в котором сыграют «Торпедо» и «Металлург». Начало — в 19:00 мск. Счёт в серии 2-0 в пользу магнитогорцев.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.04, а шансы «Торпедо» по итогам 60 минут оценили в 3.40. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 3.80.

Аналитики считают «Магнитку» явным фаворитом в борьбе за выход в следующий раунд. Поставить на то, что серию выиграют магнитогорцы, можно за 1.01, а на команду Алексея Исакова предлагают коэффициент 18.00.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.20, тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.69.

Итоговая победа «Торпедо» доступна за 2.45, успех «Металлурга» с учётом ОТ идёт за 1.60.