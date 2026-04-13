«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом». Зашёл коэффициент 7.50

«Спартак» и «Ростов» сыграли вничью в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра прошла на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра выступил Алексей Сухой (Люберцы). Встреча завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Спартака» Роман Зобнин на восьмой минуте, а нападающий хозяев Мохаммад Мохеби сравнял счёт, реализовав пенальти на 42-й минуте.

