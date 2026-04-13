«Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью. Зашёл коэффициент 7.00

В матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра закончилась со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Вендел на 27-й минуте. Во втором тайме на 69-й минуте защитник «Краснодара» Лукас Оласа сравнял счёт. На 78-й минуте нападающий «Зенита» Педро получил красную карточку.

