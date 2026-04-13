«Акрон» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Акрон» — «Динамо».

Ставка: «Акрон» не проиграет» за 1.97.

«Закроется тур матчем в Самаре: «Акрон» будет принимать московское «Динамо». Так как два матча в этом туре играются в Самаре на одном и том же стадионе, а в воскресенье четыре игры, плюс «Динамо» выступало в Кубке, поэтому в субботу играть нельзя, встреча вынесена на понедельник.

Мне кажется, динамовцам будет очень сложно переключиться на «Акрон» после вот такой битвы, настоящей драки с «Краснодаром» в Кубке, как бы ни мотивировал своих футболистов Ролан Гусев. Но, конечно, «Динамо» по мастерству «Акрон» превосходит.

«Акрон» — одна из самых невезучих команд чемпионата. Всё время где-то рядом «Акрон» ходит с благоприятным и благополучным для себя результатом, но чуть-чуть где-то не хватает, как, например, с «Ахматом». Не дожали — сыграли 1:1. В прошлом туре пропустили в концовке от ЦСКА, хотя могли и выиграть этот матч. Сейчас играют дома против команды, которая выплеснула очень много эмоций на неделе в кубковой игре.

Мне кажется, «Акрону» какая-то компенсация тоже должна прилететь за нефарт в предыдущих матчах. И «Акрону» прямо очень нужны очки. А «Динамо» — соперник, вполне подходящий, с уязвимыми местами, которыми «Акрон» вполне может воспользоваться.

Мой прогноз — «Акрон» не проиграет» за 1.97», — приводит слова Генича «РБ Спорт».