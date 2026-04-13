«Акрон» — «Динамо»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Акрон» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 2.5 за 2.26.

«Акрон», который на 12-м месте и имеет 22 очка, против «Динамо», у которого 31 очко, и они на девятом месте. Матч первого круга закончился победой «Акрона» в Москве 2:1. Но это просто для информации. У команд непростой период.

Хозяева в пяти официальных матчах заработали лишь очко, дома с «Ахматом». И у «Динамо» тоже есть проблемы с результатами. Последние четыре матча без побед — со «Спартаком» 0:1, 22.03 с «Зенитом» 1:3, с «Оренбургом» 3:3 дома и с «Краснодаром» в первом матче на Кубок 0:0. На выезде динамовцы в этом сезоне играют удачно, 11 матчей и 15 очков. И, учитывая нынешнее состояние «Акрона», гости минимум одно очко из Самары увезут. У москвичей просто сильнее состав.

Победа «Динамо» — это первый вариант для прогноза. Второй вариант — оба тайма больше 1.5 гола. Обе команды стараются играть в атаку, и обе забивают практически в каждом своём матче. Также в обеих командах играют очень сильные нападающие, я про Дзюбу и Тюкавина. Кстати, можно рассмотреть и гол этих игроков. Но мой выбор будет в пользу гостей. Как говорится, кадры решают всё! Поэтому выберу комбинированный вариант с победой гостей, плюс в матче будет забито минимум три мяча. Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».