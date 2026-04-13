«Акрон» — «Динамо»: прогноз Анатолия Синяева на игру РПЛ

Экс-арбитр Анатолий Синяев дал прогноз на матч «Акрон» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» по ЖК за 2.39.

«На игру назначен дебютант этого сезона москвич Игорь Капленков. Это его вторая встреча в РПЛ. Но в сезоне он провёл 14 матчей. Помимо игры «Пари НН» — «Крылья Советов», ему доверили один матч Кубка России и 12 матчей в Первой лиге. Капленков только-только заходит из футбола низших дивизионов России, где понятие «домашнее судейство» живо больше, чем в РПЛ. По статистике, вообще, при прочих равных по карточкам чуть чаще побеждают гости. Но у тех, кто только повышается, это чувство работает ещё более остро. Несмотря на то что в гостях именитый клуб из Москвы.

В половине игр в Первой лиге Капленков чаще наказывал горчичниками гостей, а в единственном матче РПЛ — тоже. Добавим сюда, что в целом по сезону «Акрон» играет немного аккуратнее «Динамо», а в прошлом вообще был самой негрубой командой после «Зенита». В последних трёх играх «Акрон» заработал всего две жёлтые, и это не рядовые матчи, а игры с ЦСКА, «Локомотивом» и «Ахматом». В один ряд я бы поставил и «Динамо». Примерно такой же по силе соперник. У «Динамо» 12 жёлтых в последних пяти матчах. Больше двух за игру в среднем.

Здесь нет явного фаворита, и с учётом малого количества карточек, которые показывает Капленков, точно что-то прогнозировать сложно. Но при прочих равных и при таком коэффициенте не могу не взять победу московского «Динамо» по жёлтым», — приводит слова Синяева «Ставка ТВ».