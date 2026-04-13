Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Акрон» — «Динамо»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ 13 апреля

Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Акрон» — «Динамо».

Ставка: «Акрон» не проиграет за 2.09.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2026, понедельник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акрон» после зимней паузы выглядит плохо — сначала он проиграл в Оренбурге 0:2, а туром позже отправил три мяча в ворота «Спартака» в гостях. Но этого не хватило для победы, более того — даже одного очка в Тольятти команда Заурбека Тедеева не увезла. А вот неделей спустя «Акрон» смог сыграть вничью, на сей раз на своём поле он принимал «Ахмат», встреча завершилась 1:1. Показалось, что кризис позади, но далее последовало разгромное поражение в столице 1:5 от «Локомотива». Неделю спустя команда Тедеева вновь играла против москвичей, но на сей раз против армейцев на своём поле. Вышло лучше, но лишь по счёту — очередное поражение 1:2.

Московское «Динамо» 8 апреля на своём поле принимало «Краснодар» в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России. Это был уже третий матч между краснодарцами и москвичами, три предыдущих «быки» выиграли, да и здесь были фаворитом. На деле вышло иначе, хозяева атаковали и били чаще, да и один раз мяч в ворота Агкацева отправили. Но там Константин Тюкавин был в офсайде, и гол отменили, а встреча завершилась 0:0, и теперь судьба путёвки в Суперфинал Кубка России решится в ответном матче 7 мая.

В чемпионате страны динамовцы уже, по сути, доигрывают сезон и все силы должны бросить на Кубок России. «Акрон» в этом турнире не играет, да и в РПЛ сейчас коллектив Тедеева падает всё ниже и ведёт борьбу за выживание. Играя на своём поле, тольяттинцы обязаны набирать очки. Конечно, переиграть «Динамо» будет непросто, но, учитывая потерю очков конкурентами, хозяева должны постараться хотя бы не проиграть», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Акрон» — «Динамо» Москва. Сухостью тут не пахнет
«Акрон» — «Динамо» Москва. Сухостью тут не пахнет
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android