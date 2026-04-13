«Акрон» — «Динамо»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ 13 апреля

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Акрон» — «Динамо».

Ставка: «Акрон» не проиграет за 2.09.

«Акрон» после зимней паузы выглядит плохо — сначала он проиграл в Оренбурге 0:2, а туром позже отправил три мяча в ворота «Спартака» в гостях. Но этого не хватило для победы, более того — даже одного очка в Тольятти команда Заурбека Тедеева не увезла. А вот неделей спустя «Акрон» смог сыграть вничью, на сей раз на своём поле он принимал «Ахмат», встреча завершилась 1:1. Показалось, что кризис позади, но далее последовало разгромное поражение в столице 1:5 от «Локомотива». Неделю спустя команда Тедеева вновь играла против москвичей, но на сей раз против армейцев на своём поле. Вышло лучше, но лишь по счёту — очередное поражение 1:2.

Московское «Динамо» 8 апреля на своём поле принимало «Краснодар» в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России. Это был уже третий матч между краснодарцами и москвичами, три предыдущих «быки» выиграли, да и здесь были фаворитом. На деле вышло иначе, хозяева атаковали и били чаще, да и один раз мяч в ворота Агкацева отправили. Но там Константин Тюкавин был в офсайде, и гол отменили, а встреча завершилась 0:0, и теперь судьба путёвки в Суперфинал Кубка России решится в ответном матче 7 мая.

В чемпионате страны динамовцы уже, по сути, доигрывают сезон и все силы должны бросить на Кубок России. «Акрон» в этом турнире не играет, да и в РПЛ сейчас коллектив Тедеева падает всё ниже и ведёт борьбу за выживание. Играя на своём поле, тольяттинцы обязаны набирать очки. Конечно, переиграть «Динамо» будет непросто, но, учитывая потерю очков конкурентами, хозяева должны постараться хотя бы не проиграть», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».