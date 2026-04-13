«Торпедо» — «Металлург»: ставка Владимира Крикунова на матч Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Торпедо» – «Металлург» Магнитогорск.

«План «Торпедо» на выездную часть серии выглядел так: терпеть, не ошибаться, ждать недооценки со стороны соперника. Он не сработал от слова «совсем». Даже недооценка не помешала «Магнитке» победить в первой встрече, а во второй на льду и вовсе были команды из разных лиг. Победители регулярки сильнее во всех компонентах. Теперь они сбавляют обороты только при комфортной разнице в счёте, как в субботу при 4:1 в свою пользу.

А ведь в Нижнем в закрытый хоккей у хозяев сыграть не получится. И это дополнительный аргумент в пользу «Металлурга». Шансов на то, что «Торпедо» зацепит хотя бы одну игру серии, очень мало. Команда Исакова будет раскрываться, но это порадует лишь любителей зрелищного хоккея. В матче будет минимум 6-7 заброшенных», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».