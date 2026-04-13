Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Торпедо» — «Металлург»: ставка Владимира Крикунова на матч Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Торпедо» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: ТБ 5 за 1.82.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«План «Торпедо» на выездную часть серии выглядел так: терпеть, не ошибаться, ждать недооценки со стороны соперника. Он не сработал от слова «совсем». Даже недооценка не помешала «Магнитке» победить в первой встрече, а во второй на льду и вовсе были команды из разных лиг. Победители регулярки сильнее во всех компонентах. Теперь они сбавляют обороты только при комфортной разнице в счёте, как в субботу при 4:1 в свою пользу.

А ведь в Нижнем в закрытый хоккей у хозяев сыграть не получится. И это дополнительный аргумент в пользу «Металлурга». Шансов на то, что «Торпедо» зацепит хотя бы одну игру серии, очень мало. Команда Исакова будет раскрываться, но это порадует лишь любителей зрелищного хоккея. В матче будет минимум 6-7 заброшенных», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

