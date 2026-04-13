«Торпедо» — «Металлург»: прогноз Владимира Гучека на игру плей-офф КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Торпедо» – «Металлург».

Ставка: ничья за 4.05.

«Нижегородцы смогли противопоставить себя в первом матче данной четвертьфинальной серии, но во второй игре преимущество коллектива Разина в мастерстве начало сказываться по-иному. Всё-таки перевес в три шайбы по итогам 60 минут для плей-офф — это достаточно мощно и солидно. В целом чего-то другого от магнитогорского «Металлурга» мы в этом противостоянии вряд ли ожидали. «Торпедо», конечно, просто так сопернику ничего не отдаст, однако соперник безумно силён и настроен пройти нижегородцев как можно быстрее.

Нижний Новгород, безусловно, будет стараться перед своими болельщиками проявить себя наилучшим образом. Но многое, если практически не всё, будет зависеть не от него, а от состояния дел в команде-фаворите серии. «Металлург» идёт к полуфиналу, но на берегах Волги он встретится с новым уровнем сложности в рамках четвертьфинала, однако прогнозировать победу «Торпедо» даже в отдельно взятой встрече не решусь. Кажется, «Металлург» может не без проблем, но забрать противостояние в четыре матча.

В третьей игре хоккей будет во многом равный, но с перевесом в пользу Андрея Разина и его подопечных. Исаков в целом уже может рисковать, никто в его огород камня после сезона уже точно не бросит. Можно попробовать провести эксперименты. А что, вдруг удастся забрать впервые в истории победу во втором раунде для нижегородцев. Но в третьем матче жду первого овертайма в данном противостоянии», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».