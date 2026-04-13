Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Манчестер Юнайтед» — «Лидс»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Комментарии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лидс».

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 2.55.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
13 апреля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Лидс Юнайтед
Лидс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ну здесь, наверное, всё достаточно понятно. «Манчестер Юнайтед» идёт вверху таблицы, держится в районе третьего места, а «Лидс» находится значительно ниже. Поэтому разница в классе, конечно, ощутимая. Плюс «Манчестер Юнайтед» играет дома, а на домашнем поле команда выглядит очень уверенно: поддержка болельщиков, свой стадион и привычные условия — всё это даёт дополнительное преимущество.

Я не очень понимаю, за счёт чего «Лидс» здесь может зацепиться. Скорее всего, они будут играть вторым номером, сядут в оборону и постараются как можно дольше не пропустить. Пока счёт будет держаться, они будут терпеть, закрываться и рассчитывать на какие-то редкие контратаки или стандарты. Но если «Манчестер Юнайтед» забьёт быстрый мяч, дальше игра может полностью раскрыться.

А «Манчестер Юнайтед», я думаю, как раз с первых минут пойдёт вперёд, будет давить и создавать моменты. Потому что с такими командами важно забить как можно раньше, чтобы потом спокойно контролировать матч. Им нельзя терять очки, потому что борьба за призовые места идёт плотная. Поэтому я думаю, что «Манчестер Юнайтед» в итоге уверенно доведёт встречу до победы и вполне может выиграть с разницей в два-три мяча — что-то вроде 3:0, 3:1 или даже 4:1», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android