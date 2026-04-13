«Манчестер Юнайтед» — «Лидс»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лидс».

«Ну здесь, наверное, всё достаточно понятно. «Манчестер Юнайтед» идёт вверху таблицы, держится в районе третьего места, а «Лидс» находится значительно ниже. Поэтому разница в классе, конечно, ощутимая. Плюс «Манчестер Юнайтед» играет дома, а на домашнем поле команда выглядит очень уверенно: поддержка болельщиков, свой стадион и привычные условия — всё это даёт дополнительное преимущество.

Я не очень понимаю, за счёт чего «Лидс» здесь может зацепиться. Скорее всего, они будут играть вторым номером, сядут в оборону и постараются как можно дольше не пропустить. Пока счёт будет держаться, они будут терпеть, закрываться и рассчитывать на какие-то редкие контратаки или стандарты. Но если «Манчестер Юнайтед» забьёт быстрый мяч, дальше игра может полностью раскрыться.

А «Манчестер Юнайтед», я думаю, как раз с первых минут пойдёт вперёд, будет давить и создавать моменты. Потому что с такими командами важно забить как можно раньше, чтобы потом спокойно контролировать матч. Им нельзя терять очки, потому что борьба за призовые места идёт плотная. Поэтому я думаю, что «Манчестер Юнайтед» в итоге уверенно доведёт встречу до победы и вполне может выиграть с разницей в два-три мяча — что-то вроде 3:0, 3:1 или даже 4:1», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».