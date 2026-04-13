«Ак Барс» — «Динамо» Мн: прогноз Романа Габдрафикова на третий матч серии Кубка Гагарина

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Ак Барс» — «Динамо» Мн.

Ставка: победа «Динамо» в матче за 2.08.

«Первые два матча в Минске уже дали этой серии очень чёткий нерв. В первой игре «Ак Барс» выиграл терпеливо и по-взрослому, а во второй случился настоящий пожар — 4:5 ОТ, девять шайб на двоих и ощущение, что матч менялся каждые пять минут. Минск дважды был очень близок к тому, чтобы сравнять счёт в серии, но Казань снова оказалась сильнее именно в тех деталях, которые в плей-офф решают всё.

Второй матч вообще начался как кошмар для «Динамо»: выход «один в ноль», затем рикошет — и уже 1:3 после первого периода. Квартальнов после игры сказал прямо: «Не ожидали такого начала… тяжело отыгрываться, но мы отыгрались». И вот это «мы отыгрались» на самом деле важнее счёта. Потому что Минск показал: он способен вскрывать оборону «Ак Барса», включать арену и переворачивать игру. Они сравняли, вышли вперёд за минуту до сирены — и всё равно не удержали. Галимов спас Казань, а Тодд добил в овертайме. Плюс ещё один ключевой слой — «Ак Барс» снова забрал микромоменты — вбрасывания в первом периоде 16:6, своевременные запросы и хладнокровие в концовках.

Но серия теперь переезжает в Казань при 0-2, и для Минска это тот самый момент, когда дальше уже нельзя «догонять» матчами. Если снова отдавать старт и героически возвращаться — рано или поздно не хватит ни сил, ни удачи. Квартальнов сказал хорошую фразу: «Надо теперь нам заслужить». Вот именно — заслужить нормальный матч с правильного старта, без подарков.

Жду, что Минск на выезде сыграет проще и собраннее в начале: дисциплина, без дешёвых ошибок, лучше на точке и с более холодной головой в своих сменах. После двух таких поражений у «Динамо» просто нет другого пути, кроме как забрать одну игру в Казани и вернуть серию домой живой. И мне кажется, именно сейчас Минск созрел для этого ответа.