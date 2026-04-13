«Ак Барс» — «Динамо» Минск: ставка Владимира Крикунова на встречу Кубка Гагарина

«Ак Барс» — «Динамо» Минск: ставка Владимира Крикунова на встречу Кубка Гагарина
Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Ак Барс» – «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Ак Барса» и ТМ 5.5 за 3.50.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
1-й период
0 : 0
Динамо Мн
Минск

«В игре «пять на пять» казанцы явно сильнее соперника. Вратарь белорусского клуба Фукале ошибается гораздо чаще, чем планировалось. Все атакующие звенья Минска, кроме первого, по ходу серии действуют неэффективно. При таких раскладах динамовцам очень сложно рассчитывать на проход в третий раунд. Кажется, свой шанс на равную борьбу в серии они упустили в субботу, когда у них было больше шансов на победу – но уступили команде Гатиятулина в овертайме.

В гостях Шипачёву и Ко придётся ещё труднее. Меньше эмоций, меньше энергии на силовое давление. На родном льду «Ак Барс» будет привычно сушить игру – и даже обилие ошибок в обороне не означает, что их соперник сможет этим воспользоваться. Ставил бы на хозяев с тоталом меньше 5 шайб», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

