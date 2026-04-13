«Ак Барс» — «Динамо» Минск: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ в Казани

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Ак Барс» – «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.75.

«Фаворита в противостоянии минского «Динамо» и «Ак Барса» назвать невозможно — шансы команд на выход в полуфинал изначально расценивались как равные, даже несмотря на то что минчане начинают серию дома. Атмосфера на трибунах в Минске действительно особенная — 15-тысячная арена хоть и построена 16 лет назад, остаётся одной из самых современных в лиге, а высокая крыша создаёт особую акустику.

Но на казанцев это никак не повлияло. Если в серии с «Трактором» «барсы» выиграли в основном за счёт креатива первой пятёрки (на счету Миллера, Галимова, Сафонова и Барабанова 8 из 14 голов команды в первом раунде), то в Минске все сыграли на высоком уровне. Казанцы выиграли в столице Беларуси оба матча, пусть им и сопутствовала доля везения.

Перед началом серии казалось, что ввязываться в открытый хоккей против минчан равно самоубийству — когда соперник не отсиживается в обороне, «Динамо» регулярно его за это наказывает. Но Гатиятулин и его штаб грамотно разобрали игру соперника, сковав его в средней зоне, а в чужой не торопились с решениями, переводя контратаки в позиционные. Казанцев почти не называли в числе главных фаворитов плей-офф, но они всё сильнее убеждают в том, что с ними стоит считаться. Вот и в третьем матче поставлю на то, что итоговая победа останется за «Ак Барсом», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».