Названы шансы «Барселоны» пройти «Атлетико» в Лиге чемпионов после 0:2

14 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. В первой встрече мадридцы выиграли со счётом 2:0.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.82. Победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 3.82. Ничейный исход можно найти в линии за 4.44.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.88, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.40.

Проход «Барселоны» оценён в 3.60, итоговый успех «Атлетико» доступен за 1.33.