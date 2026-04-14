Названы шансы «Ливерпуля» выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов после поражения в Париже

14 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. В первой встрече парижане выиграли со счётом 2:0.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.29. Победа «ПСЖ» оценивается коэффициентом 2.63. Ничейный исход можно найти в линии за 4.64.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.72, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.43.

Выход «Ливерпуля» в полуфинал оценён в 5.60, итоговый успех «ПСЖ» доступен за 1.17.