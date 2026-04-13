Букмекеры оценили шансы «Локомотива» закрыть серию с «Салаватом Юлаевым» в четвёртом матче

Букмекеры оценили шансы «Локомотива» закрыть серию с «Салаватом Юлаевым» в четвёртом матче
14 апреля состоится четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Локомотив». Игра пройдёт в Уфе на «Уфа-Арене», стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. К этой встрече ярославцы ведут в серии со счётом 3-0.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Салавата Юлаева» предлагается с коэффициентом 3.55, в то время как победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 1.97. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.00.

Победа «Локомотива» с учётом овертайма доступна за 1.60, итоговый успех «СЮ» идёт за 2.45.

