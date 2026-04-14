«Ливерпуль» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «ПСЖ».

Ставка: «Ливерпуль» забьёт 2-3 гола» за 2.15.

«Лига чемпионов, ответные матчи. На «Энфилде» «Ливерпуль» постарается отыграть два мяча, пропущенные от «ПСЖ» в первой встрече, и постарается сыграть в несколько иной футбол, нежели мы видели неделю назад в Париже, когда его просто откровенно взяли за волосы и покатали по газону парижского стадиона. Там у «Ливерпуля» вообще не было никаких шансов. Появятся ли эти шансы в матче против «ПСЖ» дома? Многое зависит от начала, от агрессии «Ливерпуля», зависит от фактора гола. Чем быстрее «Ливерпуль» забьёт, тем больше шансов вернуться в противостояние, даже не в игру, а именно в противостояние, чтобы попробовать пройти в полуфинал.

Но Париж есть Париж. Он действительно очень хорош. Команда хорошо контролирует мяч. И по весне, конечно, что год назад, что сейчас «Пари-Сен-Жермен» выглядит максимально убедительно.

Но я верю в то, что «Ливерпуль» может собраться. Я верю в то, что магия «Энфилда» и болельщиков может «Ливерпулю» помочь. И если год назад «Ливерпуль» ничего не забил в ворота «ПСЖ», проиграл 0:1 и всё решалось в серии пенальти, то сейчас в голы «Ливерпуля» я всё-таки верю. Оборону «ПСЖ» сверхпрочной не назовешь. Да, есть Матвей Сафонов, который может подтащить, но, боюсь, он может не справиться с давлением, которое будет на него оказано.

«Ливерпулю» надо забивать минимум два, как мы все прекрасно понимаем, но вряд ли этот Париж способен пропустить больше трёх. Поэтому мой прогноз — «Ливерпуль» забьёт 2-3 гола» за 2.15», — приводит слова Генича «РБ Спорт».