«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.85.

«Барселона» отправится в гости к мадридскому «Атлетико» после поражения со счётом 0:2 в столице Каталонии. Впервые за долгое время, да и вообще впервые при Флике, «Барселона» не сумела забить. Команда потеряла Кубарси, имела достаточно моментов, чтобы отличиться, но мяч в ворота не лез. Свои два шанса «Атлетико» прекрасно реализовал.

Эта неделя для мадридского «Атлетико» судьбоносная и ключевая в сезоне. Предстоит ответное противостояние с «Барселоной» с преимуществом в два мяча, а в конце недели — игра за трофей, финал Кубка Испании с «Реалом Сосьедад». Дома на «Метрополитано» мадридцы хороши, но как бы Симеоне не начал оберегать результат, добытый неделей ранее на «Камп Ноу». Если это произойдёт, «Атлетико» может поплатиться. Поверить в то, что «Барселона» снова ничего не забьёт мадридскому «Атлетико», слишком наивно и глупо.

Способна ли «Барселона» перевернуть игру? В этом сезоне она уже была близка к суперкамбэку в кубковых матчах Испании. Думаю, даже сейчас в Мадриде у «Барселоны» есть неплохие ресурсы и шансы, чтобы отыграть этот гандикап. Верю в «Барселону». Мне бы хотелось, чтобы команда прошла дальше. Мой прогноз на ответную встречу — победа «Барселоны» за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».