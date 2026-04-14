Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.85.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселона» отправится в гости к мадридскому «Атлетико» после поражения со счётом 0:2 в столице Каталонии. Впервые за долгое время, да и вообще впервые при Флике, «Барселона» не сумела забить. Команда потеряла Кубарси, имела достаточно моментов, чтобы отличиться, но мяч в ворота не лез. Свои два шанса «Атлетико» прекрасно реализовал.

Эта неделя для мадридского «Атлетико» судьбоносная и ключевая в сезоне. Предстоит ответное противостояние с «Барселоной» с преимуществом в два мяча, а в конце недели — игра за трофей, финал Кубка Испании с «Реалом Сосьедад». Дома на «Метрополитано» мадридцы хороши, но как бы Симеоне не начал оберегать результат, добытый неделей ранее на «Камп Ноу». Если это произойдёт, «Атлетико» может поплатиться. Поверить в то, что «Барселона» снова ничего не забьёт мадридскому «Атлетико», слишком наивно и глупо.

Способна ли «Барселона» перевернуть игру? В этом сезоне она уже была близка к суперкамбэку в кубковых матчах Испании. Думаю, даже сейчас в Мадриде у «Барселоны» есть неплохие ресурсы и шансы, чтобы отыграть этот гандикап. Верю в «Барселону». Мне бы хотелось, чтобы команда прошла дальше. Мой прогноз на ответную встречу — победа «Барселоны» за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Атлетико» — «Барселона». Ещё ничего не ясно
«Атлетико» — «Барселона». Ещё ничего не ясно
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android