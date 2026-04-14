«Ливерпуль» — «ПСЖ»: прогноз Игоря Семшова на встречу Лиги чемпионов

Комментарии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «ПСЖ».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.81.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов французы на своём поле добились победы со счётом 2:0. За последний месяц «ПСЖ» сыграл четыре матча и пропустил в них лишь один мяч, что говорит о мощной обороне французского клуба. «Ливерпулю», как и «Челси» в ответном матче предыдущего раунда Лиги чемпионов, взломать оборону французов не удалось.

У англичан есть для этого вторая попытка, уже на своём поле. Но не стоит забывать, что для выхода в полуфинал турнира забивать необходимо как минимум дважды. С 2018 года команды между собой провели всего пять матчей. После недавней победы у двух команд стало по две победы в основное время и однажды была зафиксирована победа французов в серии пенальти.

В нынешней ситуации футболисты «ПСЖ» постараются не проиграть, но, если даже уступят в один гол, этому не особо расстроятся, потому как по сумме двух игр пройдут дальше. Скорее всего, матч получится малорезультативным. Кстати, не удивлюсь, если в итоге будет зафиксирована нулевая ничья. Моя ставка — тотал меньше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

