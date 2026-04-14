«Ливерпуль» — «ПСЖ»: прогноз Романа Павлюченко на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «ПСЖ».

«Ну, я уверен на сто процентов, что «ПСЖ», в принципе, сделал игру ещё в первом матче и сейчас едет на ответную встречу уже с запасом. Да, игра в Ливерпуле, но я просто не понимаю, за счёт чего «Ливерпуль» может забить три мяча. Мне в это мало верится. При этом я думаю, что «Ливерпуль» не проиграет, но и выиграть им будет крайне сложно, а «ПСЖ» спокойно сыграет по счёту и будет контролировать ход встречи.

Понятно, что «Ливерпулю» ничего не остаётся, кроме как идти вперёд, прессинговать и пытаться забивать с первых минут. Болельщики будут гнать команду вперёд, атмосфера на «Энфилде» будет сумасшедшая, и за счёт этого «Ливерпуль» может создать давление и навязать борьбу. Но при этом «ПСЖ» — команда, которая умеет держать мяч и очень опасно выбегает в контратаки, и с их атакой это может стать ключевым фактором в этом матче.

Поэтому я думаю, что «ПСЖ» обязательно найдёт свой момент и забьёт. И в целом за счёт класса футболистов и уже сделанного задела они спокойно доведут противостояние до нужного результата. Скорее всего, это будет ничья и «ПСЖ» уверенно пройдёт дальше, потому что на данный момент они выглядят сильнее «Ливерпуля» и играют более стабильно», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».