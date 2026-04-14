Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ливерпуль» — «ПСЖ»: прогноз Романа Павлюченко на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» — «ПСЖ»: прогноз Романа Павлюченко на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Комментарии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «ПСЖ».

Ставка: ничья за 4.50.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ну, я уверен на сто процентов, что «ПСЖ», в принципе, сделал игру ещё в первом матче и сейчас едет на ответную встречу уже с запасом. Да, игра в Ливерпуле, но я просто не понимаю, за счёт чего «Ливерпуль» может забить три мяча. Мне в это мало верится. При этом я думаю, что «Ливерпуль» не проиграет, но и выиграть им будет крайне сложно, а «ПСЖ» спокойно сыграет по счёту и будет контролировать ход встречи.

Понятно, что «Ливерпулю» ничего не остаётся, кроме как идти вперёд, прессинговать и пытаться забивать с первых минут. Болельщики будут гнать команду вперёд, атмосфера на «Энфилде» будет сумасшедшая, и за счёт этого «Ливерпуль» может создать давление и навязать борьбу. Но при этом «ПСЖ» — команда, которая умеет держать мяч и очень опасно выбегает в контратаки, и с их атакой это может стать ключевым фактором в этом матче.

Поэтому я думаю, что «ПСЖ» обязательно найдёт свой момент и забьёт. И в целом за счёт класса футболистов и уже сделанного задела они спокойно доведут противостояние до нужного результата. Скорее всего, это будет ничья и «ПСЖ» уверенно пройдёт дальше, потому что на данный момент они выглядят сильнее «Ливерпуля» и играют более стабильно», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android