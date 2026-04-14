«Ливерпуль» — «ПСЖ»: прогноз Александра Мостового на игру Лиги чемпионов

«Ливерпуль» — «ПСЖ»: прогноз Александра Мостового на игру Лиги чемпионов
Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «ПСЖ».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.46.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ну что, ещё один интереснейший матч — «Ливерпуль» и «ПСЖ», ответная игра на «Энфилде». Понятно, атмосфера там будет сумасшедшая, как это всегда бывает на данном стадионе. С одной стороны, фора 2:0 для такой команды, как «ПСЖ», серьёзное преимущество. Но с другой — мы уже не раз видели, как «Ливерпуль» на своём поле при поддержке трибун делал камбэки, причём с очень сильными соперниками. Поэтому заранее списывать со счетов их точно нельзя, особенно в таких условиях.

Конечно, многое будет зависеть от первого гола. Если «Ливерпуль» забьёт быстро, игра может полностью перевернуться, давление станет колоссальным. Если же «ПСЖ» выдержит стартовый натиск или сам найдёт свой момент, тогда задача для хозяев станет ещё сложнее. Плюс видно, что «Ливерпуль» сейчас не в идеальном состоянии, идёт перестройка, есть разговоры по составу, по Салаху, по изменениям внутри команды.

Но при этом дома «Ливерпуль» всегда играет по-другому. Думаю, они покажут характер и будут давить до конца. Допускаю, что могут и выиграть этот матч. Скажу так — где-то 2:1 в пользу «Ливерпуля». Однако при этом моменты точно будут у обеих команд, игра получится очень напряжённой», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

