«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона».

Ставка: ничья за 4.45.

«Ещё один матч, с точки зрения прогноза, наверное, один из самых сложных — «Атлетико» против «Барселоны». Потому что, если честно, из 100 человек, наверное, 95 точно не предсказывали победу «Атлетико» в Барселоне, да ещё и с удалением. Все ожидали совсем другого сценария, и я в том числе. Но, как я всегда говорю, футбол — это не наука, здесь происходят вещи, которые иногда даже представить сложно.

Поэтому сейчас, конечно, «Барселона» будет выходить с другим настроем. Команда понимает, что нужно исправляться и показывать свой уровень. Всё-таки подбор футболистов у них очень сильный, и такие осечки долго тянуться не должны. Но и «Атлетико» показал, что способен наказывать за ошибки и играть до конца. Тем более на своём поле мадридцам должно быть даже легче, чем в гостях в Каталонии.

Поэтому игра может получиться снова непростой. Обе команды сейчас непредсказуемы. Думаю, что «Барселона» будет больше контролировать мяч и создавать моменты, но «Атлетико» будет ждать свои шансы. В итоге допускаю, что матч может закончиться вничью. Такой результат тоже вполне возможен, потому что обе команды сейчас в состоянии, когда могут и выиграть, и проиграть», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».