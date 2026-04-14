«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов 14 апреля

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона».

Ставка: ТБ 5.5 ЖК за 2.10.

«Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Атлетико», а дома при Диего Симеоне эта команда в еврокубках играет феноменально. Достаточно посмотреть на статистику: «Атлетико» максимально неуступчив вне зависимости от стадии турнира и статуса соперника. К тому же команда подходит к игре после победы 2:0 на «Камп Ноу», что стало настоящей сенсацией — вряд ли кто-то ожидал, что «Барселона» не забьёт дома. К этому матчу «Атлетико» готовился максимально прагматично — в игре с «Севильей» в чемпионате вышел практически резервный состав.

«Барселона», напротив, сыграла основой против «Эспаньола» и уверенно победила (4:1), показав тот самый быстрый и агрессивный футбол, которого не хватило в первой встрече. Плюс восстановился де Йонг, что добавляет вариативности в центре поля. Однако при этом задача у «Барсы» крайне сложная — нужно отыгрывать два мяча на поле соперника, который дома почти не даёт слабину. В таких условиях лезть в голы достаточно рискованно, сценарий может быть любым — от закрытой игры «Атлетико» до открытого футбола с моментами в обе стороны.

Зато есть более стабильный рынок — жёлтые карточки. Мотивация фолить будет у обеих команд на протяжении всего матча. «Атлетико» будет срывать атаки и беречь счёт, а «Барселона» — рисковать и останавливать контратаки соперника. Поэтому логично ждать минимум шесть жёлтых карточек. Для такого матча это вполне рабочая отметка, вероятность увидеть шесть предупреждений здесь действительно высокая», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».