«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Михаила Моссаковского на четвертьфинал Лиги чемпионов

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Барселона».

Ставка: удаление за 3.30.

«Барселона» снова постарается отыграть гандикап после первого матча с «Атлетико». Так уже было в Кубке, теперь похожая ситуация в Лиге чемпионов, но с важным отличием: тогда первый матч был в Мадриде, а сейчас «Барса» проиграла дома и будет отыгрываться на «Метрополитано» — стадионе, где «Атлетико» традиционно максимально силён. Именно там команда Симеоне выдала свой лучший тайм сезона — те самые 4:0 к перерыву против «Барселоны».

При этом текущая форма «Атлетико» далека от идеальной: всего одна победа в последних пяти матчах, и это как раз игра на «Камп Ноу». Остальные встречи — поражения, в том числе и от самой «Барселоны» в чемпионате, пусть тот матч и стоит немного особняком из-за ротации. По составам тоже есть потери: у хозяев под вопросом Хименес и ещё ряд игроков, у «Барселоны» не будет Кубарси, Рафиньи и, возможно, Берналя. Самая ощутимая потеря — это, конечно, Рафинья, но к его отсутствию команда Флика уже адаптировалась.

По характеру игры жду максимально эмоциональный матч. «Атлетико» в последнее время играет на пределе: в пяти последних матчах — три удаления, в шести — четыре. Если брать очные встречи этого сезона, то в трёх из пяти матчей уже были красные карточки. Жёлтых тоже, как правило, много, хотя «Барселона» раньше считалась более «низовой» командой по этому показателю.

Отдельно важен фактор арбитра — Клеман Тюрпен. Он не склонен раздавать много жёлтых, что делает тотал 5.5 более рискованным, но при этом у него хорошая статистика по красным, особенно в топ-матчах и плей-офф. Поэтому, несмотря на риск, вариант с удалением здесь выглядит логично. С учётом накала, стиля игры «Атлетико» и необходимости «Барселоны» идти вперёд, это тот матч, где красную карточку вполне можно рассмотреть», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».