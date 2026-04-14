Матч-центр:
«Салават Юлаев» — «Локомотив»: прогноз Романа Габдрафикова на матч плей-офф КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Салават Юлаев» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.94.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 апреля 2026, вторник. 17:00 МСК
«Самое неприятное для Уфы в этой серии даже не счёт 0-3. Самое неприятное — ощущение, что «Салават Юлаев» реально делает шаги вперёд от матча к матчу, но «Локомотив» всё равно забирает своё. В третьей игре это было видно особенно ярко: Уфа наконец забила первой, дважды догоняла и в третьем периоде сравняла 2:2 уже на первых минутах, но всё равно ушла без победы.

И вот тут у нас ключ к четвёртому матчу. «Салават Юлаев» хочет, но пока не может. Не потому что не старается, а потому что «Локомотив» в таких играх чувствует себя как рыба в воде: терпит, не раскрывается лишний раз, ждёт ошибку и пользуется моментом. В прошлой игре у Уфы был шанс — 2:2, эмоция, трибуны, и тут же пять минут Панина превращаются в идеальную ситуацию для Ярославля: большинство, дисциплина, и победный гол Каюмова кистями — просто в палату мер и весов.

Плюс у Уфы сейчас объективно много кадровых и физических сложностей: по ходу третьей игры снова были болезненные эпизоды, кому-то банально тяжело держать темп, а «Локомотив» этим пользуется: спокойно, без истерик, как команда, которая знает, что делает. И в этом смысле фраза Козлова «Соперник реализовал момент, а мы нет» звучит максимально честно и по сути всей серии.

Жду, что «Салават Юлаев» снова выйдет на максимуме эмоций и отдачи — по-другому при 0-3 уже нельзя. Но чем дальше, тем сильнее упираемся в суровую математику: чтобы переламывать такие серии, нужно не просто быть в игре, а забивать свои моменты и не дарить «Локомотиву» окна. А Ярославль, наоборот, будет давить именно в те отрезки, где ему удобно: контролировать ход встречи, держать структуру и ждать, когда Уфа начнёт рисковать.

Отсюда и ставка: по такому сценарию я больше верю в победу гостей — именно в основное время. «Салавату» будет так же трудно создавать много моментов, и на первый план снова выйдет реализация. А с этим компонентом в серии пока лучше у «Локомотива», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

