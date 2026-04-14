«Салават Юлаев» — «Локомотив»: ставка Владимира Крикунова на игру плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Салават Юлаев» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5.5 за 3.40.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 апреля 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В воскресенье в Уфе «Локомотив» сыграл далеко не лучший свой матч, отдав инициативу сопернику. Но всё равно победил. Прекрасную форму набрал голкипер чемпионов Исаев, впереди всё решает мастерство отдельных звезд, прежде всего Радулова. Похоже, «Салават» в этой серии обречён. Даже козыри в лице родных трибун, максимально возможного игрового времени лидеров и территориального преимущества пока не помогли юлаевцам взять хотя бы один матч в серии.

Понятно, что команда Козлова будет сражаться до последнего. Вот только ставить на ее победу в четвёртом матче все равно бы не советовал. Ярославлю есть в чём прибавлять, есть простор для улучшений и работы над ошибками. Понятно, что нервничать и «привозить» в своей зоне они будут меньше, чем в третьей встрече серии. Ставим на «Локомотив» с тоталом меньше 5.5», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

